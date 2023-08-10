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      Nike Heritage

      Retro 行李包

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      无论是前往健身房还是与朋友外出闲逛，Nike Heritage Retro 行李包皆可彰显复古风范。大号主袋可存放日常物品，正面小号口袋方便拿取基本物品。该款行李包还配有便携提手，亦可使用可调节钩扣肩带。

      • 显示颜色： 氧气紫/帆白/典雅托帕石色
      • 款式： DR6261-536

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