Nike Hero (KD)

男子 T 恤

¥269

黑/明亮蓝
白色/冷灰/黑

Nike Hero (KD) 男子 T 恤采用 Dri-FIT 面料缔造舒适穿着体验，运用丝网印花彰显一代篮球巨星的非凡魅力。

  • 显示颜色： 黑/明亮蓝
  • 款式： 589474-010

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