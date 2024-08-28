Nike Hike 双肩包可应用于多个场景，无论日常使用还是在当地进行户外徒步，皆可从容驾驭。大号主袋便于轻松储物，正面拉链口袋便于存取小物件。可调节软垫肩带提供出色支撑，搭配可调节胸部固定带，可在行走时帮助分散重量。

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