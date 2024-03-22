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      Nike Hike

      双肩包

      ¥399
      ¥449
      11% 折让

      黑/煤黑/荷兰橙
      绿古色/浅银/体育场绿

      从小径到街头，Nike Hike 双肩包都是随行佳选单品。 大号主袋提供充裕的存储空间，可供收纳多种装备；正面小号口袋便于存取小物件。 软垫肩带和胸部固定带均可调节，有助打造舒适背携体验， 让你从容开启下一场探索之旅。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/荷兰橙
      • 款式： DJ9678-011

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      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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