Nike Hike

双肩包

¥419
¥599
30% 折让

Nike Hike 双肩包可应用于多个场景，无论日常使用还是在当地进行户外徒步，皆可从容驾驭。大号主袋便于轻松储物，正面拉链口袋便于存取小物件。可调节软垫肩带提供出色支撑，搭配可调节胸部固定带，可在行走时帮助分散重量。

  • 显示颜色： 牛仔蓝绿/深藏青/古珊瑚红
  • 款式： DJ9677-464

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