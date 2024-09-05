从小径到街头，Nike Hike 双肩包都是随行佳选单品。大号主袋提供充裕的存储空间，可供收纳多种装备；正面小号口袋便于存取小物件。软垫肩带和胸部固定带均可调节，有助分散包身重量。背面网眼拼接衬垫帮助保持舒爽，让你从容开启下一场探险之旅。

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