Nike Hike 腰包可轻松随行，满足日常所需。口袋、衬垫和多种储物方式设计，无论穿梭都市丛林还是快速远足，皆可轻松驾驭。不想用作腰包？还有多种携带方式可供选择：将侧翼塞入背面夹层，搭配可调节肩带，或使用提环。

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