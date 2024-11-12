无论是开车还是露营，Nike Hike 行李包皆可让装备伴你左右。耐用材料结合宽敞主袋，可供收纳随行物品，时尚有型。背面直通式口袋，可存放雨伞或手杖；内置口袋，便于有序收纳小物件。可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携背体验。

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