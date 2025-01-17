Nike Hoops Elite

印花双肩包

¥349
¥549
36% 折让

Nike Hoops Elite 印花双肩包，篮球运动员的适配包款。宽敞主袋可供存放装备，拉链口袋便于快速存取基本小物件。这款双肩包采用人气设计，肩带融入 Air 缓震配置，助你保持充沛活力，蓄势待发迎战赛场。

  • 显示颜色： 浅野芒果黄/黑/浅土褐
  • 款式： FZ7311-643

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