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      Nike Hoops Elite

      抽绳包

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      白色/黑/金属金
      黑/铁灰/金属银

      Nike Hoops Elite 抽绳包，包如其名。高密度梭织材料、加长拉链头和主袋透气孔设计彰显出众质感，与经典 Hoops Elite 图案相得益彰。正面拉链口袋和易于收束的抽绳，助你轻松奔赴球场投篮得分。

      • 显示颜色： 白色/黑/金属金
      • 款式： DX9790-100

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