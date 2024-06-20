跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Hoops Elite

      篮球双肩包

      ¥499

      Nike Hoops Elite 篮球双肩包营造充裕收纳空间，助你轻松携带随身物品。 多口袋设计，帮助有序收纳小物件；拉链主袋为比赛日装备提供充裕存储空间。 肩带和背面拼接添加软垫，结合胸部稳定固定带，缔造舒适非凡的携背体验。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/体育场绿
      • 款式： FN0943-010

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。