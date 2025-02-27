Nike Hoops Elite

篮球双肩包

¥439
¥549
20% 折让

空间蓝/黑/黑
足球灰/黑/黑

Nike Hoops Elite 篮球双肩包设有多个口袋，帮助有序收纳物品；拉链主袋为比赛日装备提供充裕存储空间。 胸部固定带搭配软垫肩带和背面拼接设计，缔造舒适携背体验。

  • 显示颜色： 空间蓝/黑/黑
  • 款式： HJ8374-492

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