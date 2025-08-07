 
Nike Hoops Elite 耐高系列双肩包 - 元素粉/黑/黑

Nike Hoops Elite

耐高系列双肩包

23% 折让

售罄：

此配色当前无货

让篮球比赛表现跃升新层次。Nike Hoops Elite 双肩包配有宽敞主袋和拉链口袋，可供存放基本小物件，为装备提供充足有序的收纳空间。灌篮风范，强势来袭。肩带处的 Air 缓震配置缔造出色缓震效果，结合胸前固定带，营造非凡舒适感受，助你畅享比赛乐趣。


  • 显示颜色： 元素粉/黑/黑
  • 款式： DX9786-699

其他细节

  • 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
  • 提环设计，打造多元携背方式
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
  • 胸部稳定固定带有助于分散双肩包的重量，助你在长时间携背时保持舒适

产品细节

  • 尺寸：49 x 29 x 22 厘米
  • 容积：约 26 升
  • 重量：约 779 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
