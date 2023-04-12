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      Hot Step Air Terra/Nocta

      男子运动鞋

      ¥1,299

      黑/仙人掌绿/金属铬色
      白色

      随时随地，畅享比赛。 Hot Step Air Terra/Nocta 男子运动鞋采用匠心设计，不论篮球、跑步还是街头出行，皆能轻松驾驭。绗缝拼接从挚爱夹克汲取灵感，采用易于清洁的利落皮革制成。搭载出众 Air 缓震配置，塑就出色性能和舒适体验。 橡胶外底融入耐穿底纹，增强抓地力。

      • 显示颜色： 黑/仙人掌绿/金属铬色
      • 款式： DH4692-001

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