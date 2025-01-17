Nike Huarache 20Y24/Patta

男子跑步鞋

¥1,059
¥1,199
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黑/沙堆白/冷灰
石英藏红花色/沙堆白/冷灰

Nike Huarache 20Y24/Patta 男子跑步鞋巧妙融合两大人气潮鞋的设计元素，铸就匠心力作。匠心鞋面搭配可调节固定带，缔造专属贴合感。透气网眼布结合回弹缓震的泡绵，塑就舒适迈步体验。轻松上脚，自信出发！

  • 显示颜色： 黑/沙堆白/冷灰
  • 款式： FJ4201-001

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