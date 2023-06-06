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      Nike Huarache Run (PS)

      幼童运动童鞋透气轻盈缓震

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      芬蓝/赛车蓝/激光橙
      珍珠粉/浅柠檬黄绿/白色/狂喜钴蓝
      山峰白/白金色/黑/深宝蓝

      Nike Huarache Run (PS) 幼童运动童鞋不容错过。鞋款采用为人熟知的后跟固定带，便于小宝贝抓握，将小脚丫轻松穿入鞋内。舒适内靴设计，为小宝贝的奔跑、攀爬和玩耍缔造稳固支撑的穿着体验。

      • 显示颜色： 芬蓝/赛车蓝/激光橙
      • 款式： 704949-422

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      • 尺码偏小，建议选大半码

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