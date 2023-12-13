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      Nike Huarache Run 2.0 (GS)

      大童运动童鞋

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      Nike Huarache Run 2.0 (GS) 大童运动童鞋采用内靴设计，柔软舒适且便于穿脱，为双足缔造自然贴合体验。该运动鞋采用经典后跟固定带、以足部轮廓为灵感的别致结构和厚实外底，打造人气休闲鞋款。该鞋款便于穿脱，趣味十足且时尚有型，彰显全明星风范。

      • 显示颜色： 海玻璃蓝/浅铁矿石灰/山峰白/爆炸绿黄
      • 款式： FV5603-003

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      32: 鞋内长 21.2

      33: 鞋内长 21.8

      33.5: 鞋内长 22.2

      34: 鞋内长 22.7

      35: 鞋内长 23

      35.5: 鞋内长 23.6

      36: 鞋内长 24

      36.5: 鞋内长 24.4

      37.5: 鞋内长 24.8

      38: 鞋内长 25.2

      38.5: 鞋内长 25.6

      39: 鞋内长 26

      40: 鞋内长 26.4

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

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