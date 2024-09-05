Nike Huarache Run 2.0 (GS)

大童运动童鞋

¥419
¥699
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Nike Huarache Run 2.0 (GS) 大童运动童鞋采用内靴设计，柔软舒适且便于穿脱，为双足缔造自然贴合体验。该运动鞋采用经典后跟固定带、以足部轮廓为灵感的别致结构和厚实外底，打造人气休闲鞋款。该鞋款便于穿脱，趣味十足且时尚有型，彰显全明星风范。

  • 显示颜色： 海玻璃色/浅铁矿石灰/山峰白/爆炸绿黄
  • 款式： FV5603-003

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.2

33: 鞋内长 21.8

33.5: 鞋内长 22.2

34: 鞋内长 22.7

35: 鞋内长 23

35.5: 鞋内长 23.6

36: 鞋内长 24

36.5: 鞋内长 24.4

37.5: 鞋内长 24.8

38: 鞋内长 25.2

38.5: 鞋内长 25.6

39: 鞋内长 26

40: 鞋内长 26.4

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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