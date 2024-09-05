Nike Huarache Run 2.0 (GS) 大童运动童鞋采用内靴设计，柔软舒适且便于穿脱，为双足缔造自然贴合体验。该运动鞋采用经典后跟固定带、以足部轮廓为灵感的别致结构和厚实外底，打造人气休闲鞋款。该鞋款便于穿脱，趣味十足且时尚有型，彰显全明星风范。

显示颜色： 海玻璃色/浅铁矿石灰/山峰白/爆炸绿黄

款式： FV5603-003