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      Nike Hyper Elite Disruptor High Quarter

      篮球袜

      ¥109

      黑/煤黑/黑
      冷灰/黑/黑
      黑/明亮紫/黑
      游戏宝蓝/白色/白色

      Nike Hyper Elite Disruptor High Quarter 篮球袜采用排汗面料，结合匠心排布的缓震设计，令双足畅享干爽舒适体验，同时提供出色的减震防护性能。

      • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
      • 款式： SX5037-011

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