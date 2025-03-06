Nike Hyper Grip OT

男子篮球（7 号）

¥299

橙色/电压黄/黑/电压黄
大学红/黑曜石色/白色/黑曜石色

Nike Hyper Grip OT（7 号）男子篮球采用深凹槽设计巧搭弧形球皮分片结构，为你缔造非凡触球感。质地坚固的合成革球皮可出色驾驭室外球场，搭配深鹅卵石纹理设计铸就精准触控表现。

  • 显示颜色： 橙色/电压黄/黑/电压黄
  • 款式： BB0523-875

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