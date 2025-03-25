Nike Hyper Grip OT

男子篮球（7 号）

¥299

Nike Hyper Grip OT（7 号）男子篮球采用深凹槽设计巧搭弧形球皮分片结构，缔造非凡触感。合成革球皮质地坚固，足以驾驭室外球场，深鹅卵石纹理铸就精准触控表现。

  • 显示颜色： 里昂蓝/电压黄/队橙
  • 款式： BB0527-478

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