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      Nike HyperCool Graphic 男子短袖足球上衣采用排汗面料结合匠心排布的分区紧密贴合设计，令你在球场中保持干爽舒适，同时获得有效支撑。

      • 显示颜色： 白色/深宝蓝/深宝蓝
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