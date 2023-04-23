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      Nike Hyperdunk X Low EP

      男子篮球鞋

      ¥999

      Nike Hyperdunk X Low EP 男子篮球鞋自 2008 年推出以来以出众性能著称，应你所需，助你惊艳全场。Zoom Air 缓震配置，为你提供出众回弹性能。该鞋款的动态系带系统可帮助双足保持稳定舒适，缔造心无旁骛的比赛体验。这款 EP 版本篮球鞋外底出众耐穿，堪称户外球场理想之选。

      • 显示颜色： 明亮紫/山峰白
      • 款式： AR0465-500

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