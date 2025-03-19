Nike Hyperdunk 2014 儿童篮球童鞋搭载柔软缓震系统，结合富有支撑力的鞋垫，在运动过程中为孩子提供出色的减震防护和专属贴合体验。Dynamic Flywire 动态飞线技术有助贴合地锁定双足，Hyperfuse 鞋面则可带来近乎无缝的舒适透气体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。