Nike Hyperdunk 2014

男子篮球鞋

¥749
¥1,249
40% 折让

超级葡萄紫/奶油桃红/黑紫/橙红
海藻绿/青绿/超级荧光红

Nike Hyperdunk 2014 男子篮球鞋采用动态 Flywire 飞线科技，打造随行而动的支撑效果，带来始终如一的锁定体验。响应灵敏的 Lunarlon 缓震系统提供绝佳冲击防护，令落地更轻柔。

  • 显示颜色： 超级葡萄紫/奶油桃红/黑紫/橙红
  • 款式： 653650-588

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