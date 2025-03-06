Nike HYPERVENOM Phantom Reflective FG 男子硬场地足球鞋专为杀伤力十足的进攻球员而精心设计，采用分趾鞋底设计，强力提升敏捷度，一体式 NikeSkin 鞋面缔造如赤足般卓绝触球感。 反光细节赋予该款战靴独特新颖的风采。

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