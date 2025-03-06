Nike HypervenomX Proximo II TF 男子人造场地足球鞋搭载 Dynamic Fit 动态贴合鞋领，稳固锁定双足，为你缔造准确掌控表现和锐不可当的疾驰之势。人造场地 (TF) 外底配置橡胶鞋钉，让你在人造场地驰骋时获得卓越抓地力。

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