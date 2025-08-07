Nike Hyverse
Dri-FIT 男子防晒速干百搭T恤
12% 折让
Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干百搭T恤采用经典版型与柔软的导湿速干面料，结合平缝结构，助你发挥出色表现。
- 显示颜色： 烟灰蓝
- 款式： HQ7988-006
Nike Hyverse
12% 折让
Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干百搭T恤采用经典版型与柔软的导湿速干面料，结合平缝结构，助你发挥出色表现。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料，柔软顺滑
- 平缝结构，舒适亲肤
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰蓝
- 款式： HQ7988-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。