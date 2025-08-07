 
Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干百搭T恤 - 烟灰蓝

Nike Hyverse

Dri-FIT 男子防晒速干百搭T恤

12% 折让

Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干百搭T恤采用经典版型与柔软的导湿速干面料，结合平缝结构，助你发挥出色表现。


  • 显示颜色： 烟灰蓝
  • 款式： HQ7988-006

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 针织面料，柔软顺滑
  • 平缝结构，舒适亲肤
  • 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • UPF 40+
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
