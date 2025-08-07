Nike Hyverse
Dri-FIT 男子防晒速干短袖上衣
12% 折让
Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干短袖上衣采用导湿速干技术，舒适非凡，可应你所需，轻松驾驭丰富多样的训练计划。左袖饰有反光耐克勾标志，彰显出众风范。
- 显示颜色： 明黄/山峰白
- 款式： HV4882-389
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 平缝结构，舒适亲肤
产品细节
- UPF 40+
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 紫外线防护
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 明黄/山峰白
- 款式： HV4882-389
