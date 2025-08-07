 
Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干短袖上衣 - 明黄/山峰白

Nike Hyverse

Dri-FIT 男子防晒速干短袖上衣

12% 折让

Nike Hyverse Dri-FIT 男子防晒速干短袖上衣采用导湿速干技术，舒适非凡，可应你所需，轻松驾驭丰富多样的训练计划。左袖饰有反光耐克勾标志，彰显出众风范。


  • 显示颜色： 明黄/山峰白
  • 款式： HV4882-389

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 平缝结构，舒适亲肤

产品细节

  • UPF 40+
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 紫外线防护
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 明黄/山峰白
  • 款式： HV4882-389

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    部分配色额外添加防紫外线功能，为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。本系列服装采用创新工艺技术，部分颜色可能具备额外紫外线防护效果, 具体以实物吊牌或商品详情页的信息为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。