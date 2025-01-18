Nike

Icon 婴童加绒圆领上衣

¥219
¥369
40% 折让

Nike Icon 婴童加绒圆领上衣为小宝贝缔造温暖舒适的穿着感受，致敬俄勒冈州比弗顿 Nike 全球总部。 该圆领上衣采用棉与聚酯纤维混纺加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡；结合匠心剪裁，便于叠搭T恤或背心，缔造出众温暖效果；落肩设计，营造轻松休闲感。 可搭配 Nike 下装，打造风格统一的造型，与小宝贝的运动鞋相得益彰。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IB5838-133

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。