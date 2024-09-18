Nike Icon 幼童加绒圆领上衣为孩子缔造舒适穿着感受，致敬俄勒冈州比弗顿 Nike 全球总部。 该圆领上衣采用棉与聚酯纤维混纺加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡；结合匠心剪裁，便于叠搭T恤或背心，缔造出众舒适效果；落肩设计，营造休闲外观。 可搭配其他 Nike 下装，打造风格协调的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

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