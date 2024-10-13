Nike Icon 幼童针织套头连帽衫采用柔软的棉与聚酯纤维混纺针织面料，为小小全明星缔造日常舒适体验。 匠心剪裁结合落肩设计，营造休闲感受；袋鼠式口袋，方便孩子收纳小物件。可搭配其他 Nike 下装，呈现风格协调的造型；亦可搭配牛仔裤，打造时尚休闲造型。

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