Nike Icon

男子梭织篮球夹克

¥499

Nike Icon 男子梭织篮球夹克轻盈舒适，是经典的衣橱佳选，球场内外皆宜。 宽松版型结合全长拉链开襟设计，营造复古热身装备风范，便于叠搭。上身潮装，即刻开战！

  • 显示颜色： 团队金/黑/白色/黑
  • 款式： FZ0249-783

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