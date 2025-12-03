 
Nike Icon 男子速干梭织薄绒里料篮球夹克 - 力量蓝 (活力蓝)/漂白宝石绿/泡沫薄荷绿/泡沫薄荷绿

Nike Icon

男子速干梭织薄绒里料篮球夹克

25% 折让

Nike Icon 男子速干梭织薄绒里料篮球夹克采用复古设计，彰显场边风范，助你轻松驾驭热身运动。 宽松版型结合轻盈梭织面料和柔软轻微加绒里料，打造出众温暖效果，让你畅享比赛乐趣。


  • 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)/漂白宝石绿/泡沫薄荷绿/泡沫薄荷绿
  • 款式： HV3364-415

其他细节

  • 梭织面料结合轻微加绒里料，可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 弹性袖口和下摆，稳固贴合

产品细节

  • 肩部和侧边拼接融入网眼布外接片
  • 全长拉链开襟设计
  • 插手口袋
  • 面料/里料/外接片：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。