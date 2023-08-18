跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Icon Classic Sandal

      女子凉鞋

      ¥249
      ¥449
      44% 折让

      加高款式，经典篮球风细节。固定带设计，轻松穿脱。Nike Icon Classic Sandal 女子凉鞋就是你的理想之选。大号醒目中底，舒适非凡。外底融入底纹，缔造经典 Air Force 1 风范。多条魔术贴粘扣固定带，打造无畏造型。凉鞋款式设计新颖，助你自信迈步。

      • 显示颜色： 白色/白色/白金色
      • 款式： DH0223-100

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。