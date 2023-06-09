跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Icon Fleece

      大童 Oversize 风篮球套头连帽衫

      ¥349
      ¥429
      18% 折让

      成为全明星意味着什么？ 对于我们来说，就是无论学习，还是畅享你喜爱的运动和活动，皆可展现出众闪耀风范。 Nike Icon Fleece 大童 Oversize 风篮球套头连帽衫的设计灵感源自人气明星，致敬非凡成就。 该款连帽衫采用柔软加绒面料结合超宽松版型，饰有大号图案，彰显明星风采。

      • 显示颜色： 黑/金属银
      • 款式： DX5519-010

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。