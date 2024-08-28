Nike Impact 4

男子实战篮球鞋

¥399
¥599
33% 折让

灰石板蓝/闪电蓝/冰川蓝/微黄绿
白色/白金色/黑

提升比赛表现，彰显凌跃风范。Nike Impact 4 男子篮球鞋质感轻盈，稳固贴合，后跟搭载 Air Max 缓震配置，助你自信腾跃，舒适着地。橡胶包覆两侧，缔造出色耐穿性和稳定性。

  • 显示颜色： 灰石板蓝/闪电蓝/冰川蓝/微黄绿
  • 款式： DM1124-402

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