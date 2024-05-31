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      Nike Indy

      女子中强度支撑速干衬垫可调节运动内衣

      ¥249
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      灰紫/灰紫
      黑/黑/黑

      Nike Indy 女子中强度支撑速干衬垫可调节运动内衣采用时尚利落设计，缔造稳固贴合感，助你全力攻克目标。 中强度支撑设计，营造舒适承托效果，有助稳固衣身，是训练健身和舞蹈课程的理想之选。 顺滑导湿速干面料，塑就简约利落外观，彰显个性风范。

      • 显示颜色： 灰紫/灰紫
      • 款式： FD1066-019

      尺寸与尺码

      紧身版型：舒适贴合

      中强度支撑：营造舒适包覆体验，贴合不移位

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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