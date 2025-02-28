Nike Indy

女子可调节低强度支撑透气速干衬垫运动内衣

¥219
¥249
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Nike Indy 女子可调节低强度支撑速干衬垫运动内衣采用轻盈设计，彰显时尚利落风范，助你展现个性风采。低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受。顺滑导湿速干面料，塑就简约利落外观，彰显个性风范。

  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： FD1063-010

尺寸与尺码

紧身版型：舒适贴合

低强度支撑：营造柔软包覆体验，畅享舒适自在

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