Nike Indy

¥179 ¥249 28% 折让

Nike Indy 女子速干低强度支撑衬垫可调节运动内衣采用轻盈设计，彰显时尚利落风范，助你展现个性风采。顺滑导湿速干面料，塑就简约利落外观。低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受。

随心选择

每个人的日常活动和训练需求不尽相同，因此 Indy 运动内衣经革新升级，为你提供多种选择。需要随行而动的舒适支撑效果？试一试 Indy 中强度支撑运动内衣。如果想要减少移位，不妨试试 Indy 高强度支撑运动内衣。

包覆效果，随心调节

细肩带设计，便于从背面调节，打造理想贴合感。想要提升包覆体验和精致塑形效果？匠心衬垫从下方装入，在清洗和穿着时保持稳固，塑就顺滑版型。