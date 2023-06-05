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      Nike Indy

      女子速干运动内衣式背心

      ¥349

      白色/白金色/黑
      黑/暗烟灰/白色

      不必因更换内衣而打乱节奏。 Nike Indy 女子运动内衣式背心包含内置 Indy 运动内衣，轻松驾驭不同场合。 柔软弹性面料助你保持舒适，结合可调节细肩带，缔造专属贴合感。 两个可拆卸胸垫，可供打造专属包覆效果，结合导湿速干技术，无论前往办公室、健身房、吃午餐甚至与朋友一起出行，皆可从容应对。

      • 显示颜色： 白色/白金色/黑
      • 款式： DX0031-100

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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