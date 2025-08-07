 
Nike Indy 女子高强度支撑透气速干衬垫可调节运动内衣 - 大炮灰

Nike Indy

女子高强度支撑透气速干衬垫可调节运动内衣

Nike Indy 女子高强度支撑速干衬垫可调节运动内衣采用时尚利落设计，缔造稳固穿着感受，助你轻松应对训练和日常活动。高强度支撑设计，营造稳固支撑体验，有效减少移位，打造跑步和高强度运动的理想之选。顺滑导湿速干面料，塑就简约利落外观，彰显个性风范。


  • 显示颜色： 大炮灰
  • 款式： FD1069-017

包覆效果，随心调节

可调节肩带设计，便于打造理想贴合感。背面钩扣设计，让你在训练中轻松调节贴合度或脱下运动内衣。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 柔软提花胸带设计，贴合亲肤

产品细节

  • 面料/后片里料/网眼布：聚酯纤维/氨纶。衬垫背面面料：聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

