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      Nike Indy

      女子高强度支撑速干衬垫可调节运动内衣

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      浅军械蓝/浅军械蓝
      拂晓深紫/拂晓深紫
      浅橄榄绿灰色/浅橄榄绿灰色

      Nike Indy 女子高强度支撑速干衬垫可调节运动内衣采用时尚利落设计，缔造稳固穿着感受，助你轻松应对训练和日常活动。高强度支撑设计，营造稳固支撑体验，有效减少移位，打造跑步和高强度运动的理想之选。顺滑导湿速干面料，塑就简约利落外观，彰显个性风范。

      • 显示颜色： 浅军械蓝/浅军械蓝
      • 款式： FD1069-440

      尺寸与尺码

      紧身版型：舒适贴合

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