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      Nike Indy Modern

      女子低强度支撑速干衬垫运动内衣

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      Nike Indy Modern 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣灵感源自舞蹈美学，穿上它，按照自己的节拍随心畅动，展现不俗风采。 镂空设计塑就出色透气性，同时向世界各地工作室内常见的层搭风格致敬。 低强度支撑设计，提供柔和支撑效果，塑就自如运动体验，适合低强度训练，缔造舒适的日常穿着感受。 衬垫设计带来自然舒适感受，弹性导湿速干面料，可随身体自由伸展。

      • 显示颜色： 麻黄/巴洛克棕
      • 款式： FB4120-200

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