Nike Indy Net
女子低强度支撑衬垫速干运动内衣式背心
28% 折让
要时尚还是要功能？不用选。 Nike Indy Net 女子低强度支撑衬垫速干运动内衣式背心的外层采用以球网为灵感的弹性网眼布，内层采用轻盈面料，提供出色包覆效果，造就时尚与功能兼备的理想单品。 低强度支撑设计，营造轻柔承托感受，助你自如畅动。
- 显示颜色： 浅军械蓝/白色
- 款式： HF5421-440
包覆效果，随心调节
可拆卸衬垫从下方装入，在穿着时稳固不移位。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 外层采用开孔式网眼布，营造出众透气性。
产品细节
- 罗纹领口与袖窿
- 领口处饰有刺绣耐克勾标志
- 面料：69% 聚酯纤维/31% 氨纶。 罗纹拼接：78% 锦纶/22% 氨纶。 胸罩：79% 聚酯纤维/21%氨纶。 胸罩里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。 夹层：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 镶嵌里料：69% 聚酯纤维/31% 氨纶。 衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
