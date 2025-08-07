要时尚还是要功能？不用选。 Nike Indy Net 女子低强度支撑衬垫速干运动内衣式背心的外层采用以球网为灵感的弹性网眼布，内层采用轻盈面料，提供出色包覆效果，造就时尚与功能兼备的理想单品。 低强度支撑设计，营造轻柔承托感受，助你自如畅动。

