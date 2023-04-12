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      • 显示颜色： 泡沫粉/透明粉/黑
      • 款式： CU7388-663

      尺寸与尺码

      由于本款产品采用的面料不同，弹性不同，建议您在试穿时可以酌情考虑选择大一码的尺寸。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。