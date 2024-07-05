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      Nike Infinity 3

      女子公路跑步鞋

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      Nike Infinity 3 女子公路跑步鞋久经测试，搭载柔软且富有支撑力的缓震配置。这款鞋可带来柔软稳定脚感和顺畅迈步体验，无论跑步距离长短，皆可助你轻松驾驭。透气鞋面兼具出众包覆性和柔韧性。加垫鞋口，柔软非凡。助力尽情畅跑。

      • 显示颜色： 黑/光辉蓝/深粉/白色
      • 款式： DD3024-002

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