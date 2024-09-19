Nike Infinity Flow

幼童平衡车运动鞋

¥399
¥569
29% 折让

山峰白/亚紫粉/大学金/橙粉
黑/碧绿/冲击绿/足球灰

是什么让 Nike Infinity Flow 幼童运动鞋脱颖而出？中底柔软弹性泡绵，为孩子缔造出众迈步体验。透气网眼鞋面，帮助稚嫩双足保持干爽；魔术贴粘扣固定带，帮助稳固双足，即刻畅玩。

  • 显示颜色： 山峰白/亚紫粉/大学金/橙粉
  • 款式： FD6061-102

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