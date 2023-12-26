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      Nike Infinity Pro 2 W

      男子高尔夫球鞋（宽版）

      ¥429
      ¥749
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      煤黑/白色/冷灰/黑
      白色/白金色/狼灰/黑

      我们倾听不同需求，打造具有时尚跑步鞋外观和出众性能的高尔夫球鞋：Nike Infinity Pro 2 W 男子高尔夫球鞋（宽版）。该鞋款采用一体式抓地设计，搭配易于清洁的合成材质鞋面，舒适百搭，彰显时尚利落风范。Nike React 泡绵塑就出众缓震的迈步体验，适宜球场街头等不同场合穿着。

      • 显示颜色： 煤黑/白色/冷灰/黑
      • 款式： DM8449-001

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