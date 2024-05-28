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      Nike Infinity Run 4

      女子公路跑步鞋

      ¥1,199

      白色/帆白/蒸气绿/多色
      设计你的 Nike By You 专属定制产品

      Nike Infinity Run 4 女子公路跑步鞋缓震性能出色，舒适非凡，助力日常畅跑。 该鞋款采用摇杆形厚底设计，中底搭载 ReactX 泡绵，结合舒适鞋口和鞋舌，质感柔软，舒适非凡。

      • 显示颜色： 白色/帆白/蒸气绿/多色
      • 款式： HF5730-191

      尺寸与尺码

      • 舒适贴合，建议选大半码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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